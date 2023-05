Barcellona, Kessié e il volo last minute direzione Parigi

Le voci di mercato si susseguono e i media catalani trovano pane per i loro denti pescando nella vita privata di Franck Kessié. L'ivoriano è tornato nelle prime pagine dei giornali a causa di una "scappata" a Parigi, un volo last minute preso venerdì sera da Barcellona che lo ha portato direttamente in Francia. A denunciare l'accaduto sarebbero stati dei tifosi presenti in aeroporto, i quali avrebbero immortalato il centrocampista munito di valigia e pronto ad imbarcarsi, a tarda sera. Per cui, nel corso delle ore le domande hanno cominciato a susseguirsi. Perché Parigi e non Milano? Che l'ivoriano abbia un primo contatto con il Psg? Beh, secondo quanto rivelato da Sport, non sarebbe nulla di tutto ciò.