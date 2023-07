Barcellona, Kessiè smentisce voci di mercato

Franck Kessié è intervenuto con un messaggio sui social per smentire le voci di mercato che nelle ultime ore lo vedevano lontano dal Barcellona . Il tutto riguarda il possibile trasferimento al Galatasaray che lo stesso ivoriano avrebbe rifiutato di recente, con l'intenzione di rimanere al Barça. Questo il messaggio condiviso dall'agenzia che rappresenta il calciatore: "Ancora una volta viene pubblicata una notizia senza fondamenta. Eticamente troviamo errato questo modo di fare il proprio lavoro. Pertanto, chiediamo che non vengano pubblicate informazioni infondate sul nostro cliente". Ad oggi sembra che il centrocampista abbia le idee chiare riguardo il futuro e che in questo vi siano le bande blaugrana.

Secondo diverse fonti spagnole, l'ex Milan non rientrava nei piani di Xavi ed era pronto a partire, a lasciare il Barcellona. Tutto ciò fin quando non è intervenuto Deco, il nuovo direttore sportivo dei blaugrana, secondo cui l'ivoriano è un ottimo profilo che il club può usare per fare ottima cassa, senza fretta di liberarsene. Ad oggi, dunque, Franck Kessié non ha alcuna intenzione di lasciare il club ed è dello stesso parere anche il Barça. A meno di offerte irrinunciabili per una cifra che supera i 30 milioni di euro per il cartellino, ovviamente.