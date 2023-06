Barcellona, l’Arabia Saudita tenta Kessie e l’ex Milan risponde così

Anche Franck Kessié sarebbe entrato nei radar dell'Arabia Saudita, vera grande protagonista di questa sessione di mercato. Ma questa volta le cose non sembrano andare per il verso giusto, perché il giocatore ha più volte rifiutato le proposte milionarie dei sauditi. Un completo ribaltamento di scena. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, priorità del centrocampista sarebbe quella di restare al Barcellona. Ma nel caso ciò non fosse possibile, a causa dei problemi economici del club, il giocatore aprirebbe ad un trasferimento in Europa. All'età di 26 anni l'ivoriano è ancora convinto di poter dare molto al calcio che conta, scartando l'ipotesi di salutarlo anticipatamente per giocare in un campionato, diciamoci la verità, mediocre.