Barcellona, Lamine Yamal ha detto “si” per il primo contratto da professionista

Secondo quanto rivelato da Marca, infatti, Lamine Yamal avrebbe già confermato al club la sua intenzione di restare a Barcellona. Il classe 2007 è un tifoso blaugrana e condivide il progetto di Xavi, volto alla crescita dei giovani e alla valorizzazione del proprio settore giovanile. È stato proprio quest'ultimo a farlo esordire in La Liga, facendolo diventare il più giovane calciatore del barça ad esordire in campionato. L'ufficialità è attesa per la prossima estate, quando il giovane talento sarà 16enne ed in grado di firmare un contratto.