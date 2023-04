Lamine Yamal, debutto da record: fa la storia del Barcellona e della Liga

Traguardo storico per il giovanissimo calciatore blaugrana che entra in campo poco più che 15enne e segna nuovi record.

Debutto da record quello del giovane Lamine Yamal , classe 2007 entrato in campo nei minuti finali di Barcellona -Betis terminata 4-0 in favore dei blaugrana.

Il talentino dei catalani, giocatore offensivo, appena 15enne ha subito stabilito un record incredibile. Come riportato da Opta, infatti, il ragazzo è diventato il più giovane calciatore a debuttare nella Liga nel 21esimo secolo con il Barcellona. Un traguardo davvero importante che, invece, in Liga lo rende il quinto in assoluto.