Barcellona, Laporta: “Ambiziosi per vincere tutto. Possiamo tesserare giocatori”

Il patron blaugrana pronto ad una nuova campagna acquisti importante per riportare il club ai vertici anche in Europa.

Joan Laporta non nasconde la sua ambizione e quella di tutto l'ambiente del Barcellona . Il presidente blaugrana, nel corso dell'Assemblea dei soci, ha spalancato le porte ad una campagna di mercato atta a rinforzare la squadra per tornare ad essere competitivi anche in Europa. Dopo la vittoria nella Liga dell'ultima stagione l'obiettivo è confermarsi e andare oltre.

"Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ma vogliamo di più, io per primo. Siamo esigenti e ambiziosi perché siamo il miglior club del mondo", ha detto Laporta ai soci del club. "Lavoriamo sodo per rafforzare la prima squadra, vogliamo avere la possibilità di vincere in tutte le competizioni. Abbiamo ridotto il tetto salariale ma allo stesso tempo abbiamo fatto crescere il valore dei giocatori. Abbiamo una rosa più competitiva e ringiovanita. Siamo sulla buona strada. LaLiga ha approvato il nostro piano di fattibilità per i prossimi due anni. Potremo tesserare giocatori".