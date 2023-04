Barcellona, Laporta difende il club e attacca i rivali del Real Madrid

Il Barcellona si trova ancora al centro delle critiche a causa del Caso Negreira, considerato come uno dei peggiori della storia del calcio. Alla luce di una situazione così complicata, il presidente Joan Laporta ha anticipato la conferenza stampa indetta per oggi, presentandosi ai microfoni di Mundo Deportivo ieri

Il presidente blaugrana ha allontanato le voci convinte che il Barcellona sia un club "sporco", spostando l'attenzione verso i rivali del RealMadrid. "Non hanno nulla perché non c'è nulla. L'unica cosa che hanno fatto è ingrandire una situazione in cui una delle persone che era legata a queste aziende era un ex arbitro che, comunque, non aveva alcuna capacità di alterare i risultati di alcuna partita".