Barcellona pensa a Onana come sostituto di ter Stegen

Il Barcellona avrebbe le idee chiare per quanto riguarda il futuro di chi dovrà difendere la porta. Il club spagnolo avrebbe messo nel mirino il super portiere dell'Inter, Andre Onana, e sarebbe pronto all'assalto in caso di addio di ter Stegen. Il nerazzurro si è messo in mostra sia in campionato che in Champions League, rendendosi protagonista di una serie di interventi di altissimo livello.