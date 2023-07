Barcellona, Laporta e il rinnovo di Dembelé: “Ha degli agenti difficili ma…”

Non solo il mancato ritorno di Messi al Barcellona , nel corso della sua intervista a Mundo Deportivo, il presidente Joan Laporta ha avuto modo di soffermarsi anche su alcuni casi "spinosi" che riguardano i rinnovi di contratti di alcuni giocatori. In modo particolare quello di Ousmane Dembelé , sempre molto chiacchierato anche in ottica mercato.

"Dembélé è un giocatore molto amato dal mister, dallo staff tecnico e da me. Sono un suo grande fan", ha ammesso il patron blaugrana. "Ha alcuni agenti che sono difficili quando si tratta di negoziare. Ora siamo in trattativa affinché rinnovi e speriamo che si risolva. Il Barça ha dato a Dembélé, e Dembélé ha dato al Barça. Questa stagione è stata decisiva. Sì, è vero che ha avuto un infortunio. Dobbiamo migliorare questo. Questa stagione ha fruttato più di altre. Xavi è felicissimo di lui, lo so anche io e lo sanno gli agenti. Ed è per questo stanno premendo ma non perderemo la logica, il buon senso e la serenità che queste operazioni richiedono. Abbiamo la nostra struttura".