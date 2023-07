Laporta: “C’era accordo per ritorno Messi al Barcellona ma era sotto pressione e…”

Il commento del presidente del Barcellona sul mancato ritorno di Messi in maglia blaugrana.

Si avvicina sempre più il giorno della presentazione ufficiale di Messi all'Inter Miami in MLS. Ma c'è chi a Barcellona ancora lo rimpiange, specie perché La Pulce sembrava essere ad un passo dal ritorno in Catalogna dopo l'addio al Psg. A raccontare il retroscena relativo ai blaugrana è il preseidente Joan Laporta a Mundo Deportivo.