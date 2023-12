Barcellona, l’ex ds dell’Athletico Paranaense: “Vitor Roque ricorda Ronaldo”

Il Barcellona ha accolto Vitor Roque, che si è presentato nei giorni scorsi. Il brasiliano ha stregato i suoi nuovi tifosi, che ora sognano. Ad alimentare i buoni auspici sono anche le parole di Alexandre Mattos. L'ex direttore sportivo dell'Athletico Paranaense ha parlato ai microfoni del programma 'Tu Diràs' su RAC1. Ecco il confronto: "Vitor Roque assomiglia molto a Ronaldo Nazario. È esplosivo, ha potenza, la capacità di segnare gol e ha tutte le condizioni necessarie per essere uno dei migliori attaccanti del mondo". E poi ha aggiunto: "È sempre in una buona posizione per segnare ed è pericoloso a causa della sua velocità. È molto forte mentalmente ed è pienamente preparato per giocare nel Barcellona".