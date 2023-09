Barcellona, lo strano caso dei bonus: pagati per la Supercoppa, non per la Liga

Si è però trattato di due trionfi molto diversi, lontani tra loro anche a livello temporale. La Supercoppa è stata infatti vinta da Busquets e compagni nella finale contro il Real Madrid, giocata a Riad il 15 gennaio scorso e terminata 3-1 per la squadra di Xavi, impostasi grazie ai gol di Gavi, Lewandowski e Pedri. Come dire, i due gioielli più luccicanti del vivaio e il centravanti acquistato appositamente per tornare a vincere qualcosa. Quel titolo ha spezzato un digiuno di trofei che durava dalla Coppa del Re 2021 e ha segnato ufficialmente l’inizio di una nuova era in casa blaugrana.