Barcellona pazzo di Joao Felix: l’Atletico Madrid fissa la cifra per il riscatto

L'attaccante portoghese è già un idolo dei tifosi blaugrana e un punto fermo per Xavi: i Colchoneros, però, padroni del cartellino, sono pronti a sparare alto per la cessione

Titolare fisso in Liga come in Champions League, magari poco goleador, ma già idolo della tifoseria oltre che pupillo di Xavi, che ne apprezza l'impegno in campo e durante gli allenamenti.