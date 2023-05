Barcellona, spunta un “patto” con il d.s prossimo all’addio Alemany

L'avventura di Mateo Alemany al Barcellona si avvia verso la conclusione. Il club ha annunciato già da diversi giorni che, di comune accordo, le parti si sarebbero separate al termine della stagione. Ed è giusto così, le cose vanno e vengono e una volta arrivati ad un punto di ritorno... è meglio lasciare. Ma i sentimenti, quelli non cambiano mai. Per lo stesso motivo il d.s avrebbe preso un accordo con il presidente del Barça, Joan Laporta, riguardante il nuovo club che dirigerà. Mateo farà parte del progetto del nuovo Aston Villa ma terrà sempre un occhio di riguardo verso il club blaugrana, verso cui non si rivolgerà per trattative di mercato.