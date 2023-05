Barcellona, tante offerte dal mercato ma Kessié vuole restare

Il Barcellona ha necessità di ricevere liquidità. A causa degli importanti problemi finanziari, il club è costretto a procedere per la cessione di diversi giocatori. Magari seconde linee che hanno comunque fatto bene in stagione, ma che hanno ottimo mercato. Come Franck Kessié, per intenderci. L'ivoriano sarebbe già stato messo in vendita dal Barça, ricevendo importanti riscontri dall'Italia, con Juve, Inter e Milan interessate, ma anche dalla Premier League. Ma, c'è un problema di fondo. Il centrocampista ha più volte affermato di non avere intenzione di lasciare la Spagna, tantomeno Barcellona. La cessione, però, risulta come una necessità per il club e la collaborazione del giocatore sarebbe fondamentale in tale operazione.