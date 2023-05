Manchester City, Gundogan, il “sì” a club campione già tre mesi fa

Il tutto sarebbe stato deciso ben tre mesi fa. Da quanto si apprende dal periodico spagnolo, infatti, durante gli ultimi incontri tra il centrocampista e i rappresentanti del City, Gundongan avrebbe chiarito di volersi trasferire al Barcellona in quanto non contento del fatto che la direzione del club inglese gli abbia proposto un rinnovo solo per un'altra stagione. In tale ottica, pare che il club blaugrana gli abbia offerto un contratto per i prossimi tre anni cosa che si adatta abbastanza bene alle esigenze del giocatore e del suo agente. Nonostante lo stipendio che andrà a percepire sia più basso di quello del City, il tedesco ha deciso di dire addio e firmare con il Barcellona da parametro zero. In questa stagione, il centrocampista ha collezionato 46 presenze con il City in tutte le competizioni segnando sette gol e cinque assist.