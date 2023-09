Barcellona, trovato l’accordo col City per acquistare Joao Cancelo

Joao Cancelo ha trovato la sua dimensione al Barcellona. La squadra gioca il suo calcio ed è ben visto dall'ambiente come dall'allenatore, Xavi. Così, visto anche il suo ottimo impatto in partita e le buone prestazioni messe in mostra, il Barça ha aperto i contatti e trovato un accordo con il Manchester City per ingaggiare il calciatore in via definitiva.