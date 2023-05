Barcellona, vicepresidente Yuste: “Messi? Voglio che torni. Spero decida di farlo”

Il vicepresidente del club catalano apre le porte al ritorno de La Pulce in maglia blaugrana.

Nonostante la sconfitta contro la Real Sociedad, il Barcellona ha festeggiato nella notte del Camp Nou il titolo di campione di Liga vinto già nel turno precedente. A DAZN Spagna, come riportato anche da Sport.es , il vicepresidente blaugrana Rafael Yuste è tornato a parlare anche del possibile affair Messi con la Pulce potenzialmente di ritorno in Catalogna.

DESIDERIO - Parlando dopo la gara, persa, contro la Real Sociedad, il vicepresidente dei catalani ha spiegato le sue sensazioni e la sua posizione a proposito del ritorno di Messi al Barcellona: "Il suo nome continua a esser cantato (allo stadio ndr) e ogni volta che parlo ho un problema. Lo rivoglio indietro, è la verità", ha detto Yuste. "Da culeé che sono e per quello che ha dato al club. Ha iniziato qui e le belle storie devono finire bene e io ho ancora un dolore al cuore (per come è finita ndr). Penso che se tutto andrà bene, e anche se deve ancora decidere, spero possa tornare. Saremmo tutti molto felici".