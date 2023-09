Barcellona, Xavi: “Caso Negreira? Noi mai favoriti da parte degli arbitri…”

IL CASO: In conferenza stampa ha commentato la causa così: "Ormai sanno tutto qual è la mia opinione. Vai agli archivi. Non ho mai avuto la sensazione che gli arbitri ci abbiano mai beneficiato o favorito. Ma siamo sempre lì: Oggi è una notizia, tra una settimana ce ne sarà un'altra, tra un mese un'altra... e così via. Ad esser sincero, ho altre preoccupazioni al momento..." ha concluso Xavi. L'allenatore non sembra affatto preoccupato della situazione, ma forse dovrebbe. Le accuse rivolte al Barcellona sono decisamente importanti e da non sottovalutare: corruzione relativamente al pagamento di 7,5 milioni di euro effettuato alle società Nidsal SCP e Dasnil 95 S, riconducibili all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli arbitri spagnoli José Maria Enrique Negreira.