Barcellona, Xavi: “Clasico? È stata una sconfitta immeritata”

"Abbiamo gestito solo noi la partita per la prima ora di gioco. Non meritavamo la sconfitta, tantomeno il pareggio" . Uno Xavi estremamente deluso e sorpreso è intervenuto nel post partita di Barcellona-Real Madrid . Il tanto atteso Clasico, il primo della stagione, si è concluso con il trionfo dei blancos in rimonta e con una prodigiosa prestazione di Jude Belligham. Eppure, il tecnico del Barça non riesce ad accettarlo...

GARA: "È quello che ti capita quando sei avanti e non vai a chiudere la partita. Stavamo 1-0, dovevamo solo fare il 2-0 e avremmo vinto noi. Poi per fare un gol a noi servono 5o 6 occasioni, a loro ne bastano 1 o 2 per farne tre... Incredibile". Ha detto Xavi ai microfoni di Dazn. L'allenatore è apparso particolarmente colpito e sorpreso dal risultato, che per gran parte della gara vedeva il Barcellona favorevole alla vittoria mentre nei minuti conclusivi ha dato ragione al Real Madrid. "Penso che anche il pareggio non sarebbe stato all'altezza della nostra partita e che loro si sarebbero anche accontentati, ma quel gol sfortunato è arrivato. La polemica? Nello spogliatoio parlano di un rigore ma oggi non abbiamo perso per l'arbitro. Con Vinicius non è successo nulla, lo ammiro e apprezzo come calciatore".