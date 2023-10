Real Madrid, Bellingham nella storia dopo la doppietta al Barcellona

Non ci sono più aggettivi per descrivere Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Arrivato in estate in Spagna tra le grandi aspettative di tutti dopo gli anni al Borussia Dortmund (e gli inizi in patria al Birmingham), Jude Bellingham non ha risposto in maniera umana all'impatto con la nuova maglia, una tra le più prestigiose della storia del calcio internazionale.