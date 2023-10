Barcellona, Xavi critica il Mondiale 2030: “Non è una cosa normale….”

L'allenatore blaugrana critica la decisione della FIFA di far disputare il Mondiale 2030 in tre Paesi. E poi parla dell'infortunio di Lewandowski

Il Mondiale 2030 fa ancora discutere. Spagna, Portogallo e Marocco sono stati scelti per ospitare la kermesse intercontinentale, generando molto malcontento. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Granada, l'allenatore del BarcellonaXavi ha criticato la decisione della FIFA:"Non è una cosa normale in molti paesi, ma se così hanno deciso...". Lo spagnolo, inoltre, ha anche candidato lo stadio bluagrana per poter ospitare la finale: "Il Camp Nou è lo stadio con la maggiore capienza, perché no?".