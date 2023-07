Barcellona, Xavi: “Dembelé? Sembra felice ma non controlliamo il mercato”

In casa Barcellona bisogna definire il futuro di Ousmane Dembelé . Dopo la vittoria in amichevole contro il Real Madrid, nella quale il francese è stato protagonista di una prova molto positiva condita anche da una rete, il tecnico dei catalani Xavi ha avuto modo di parlare proprio del futuro del giovane esterno.

Dembelé, infatti, sembra essere vicinissimo al Psg, cosa che il tecnico non ha smentito: "Dembelé ha il potenziale per essere il migliore al mondo. Per me è importante. È felice, sembra felice. Mi dà fiducia", le parole di Xavi riprese da AS.