Barcellona, Xavi: “Gavi è pronto per il clasico, ha una maturità…”

Il Barcellona scenderà in campo stasera, per affrontare il Real Madrid. Il clasico torna in scena nella cornice della Copa del Rey, con i blaugrana possessori di un gol di vantaggio e di ampie possibilità di vittoria. Sulla sfida contro i blancos è intervenuto Xavi, il quale si è soffermato sulla crescita continua di Gavi: "L'ho visto tranquillo. Devo dire che è un giocatore abbastanza maturo per quella che è la sua età. Gioca come se avesse una certa esperienza, anche per la passione che ci mette... gli dico sempre di non perdere la sua naturalezza. Dobbiamo fare le cose? Le facciamo bene".