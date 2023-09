Barcellona, Xavi: “Joao Felix perfetto per il Barça, attaccante versatile e…”

Intervenuto ai microfoni di Marca, Xavi ha parlato del nuovo arrivo in casa Barcellona Joao Felixmostrandosi particolarmente soddisfatto. Secondo l'allenatore, l'attaccante si adatta perfettamente alle necessità della squadra e sarà molto utile in stagione: "È un giocatore incredibile, ha una versatilità e velocità che ci torneranno molto utili - ha esordito il tecnico spagnolo -. Poi può giocare a destra, a sinistra, al centro, è molto duttile e praticamente non perde mai la palla. Non farò alcun paragone con l'Atletico, non ho né informazioni né opinioni, ma sono convinto che ha grandi possibilità per avere successo a Barcellona. Poi ci è sempre piaciuto come giocatore ed ora è un piacere averlo qui con noi". Ricordiamo che l'attaccante era entrato in rotta di collisione con l'Atletico Madrid e, dopo un'estate sul mercato, ha raggiunto un accordo col Barcellona per un prestito.