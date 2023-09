Joao Felix al Barcellona: “Disturbava lo spogliatoio dell’Atletico Madrid”

Se infatti Cancelo non rientrava nei piani di Pep Guardiola, per Felix all’ Atletico Madrid i problemi non erano solo di natura tecnica.

Secondo quanto riportato a Miguel Martín Talavera di 'El Larguero', infatti, la presenza dell’ex Benfica era diventata “molesta” per lo spogliatoio dei Colchoneros: “Il club ha fatto tutto il possibile per favorire la partenza di Felix perché alcuni suoi comportamenti non sono piaciuti ad allenatore e giocatori. Qualche compagno era disturbato dalla sua presenza, lo spogliatoio non era tranquillo” le rivelazioni di Talavera.

Prima di accasarsi in Catalogna, peraltro, dove dovrà sgomitare per trovare un posto in attacco, Felix ha rinnovato il proprio contratto con l’Atletico Madrid fino al 2029 rispetto alla scadenza attuale fissata al 2026. Un’apparente contraddizione rispetto a quanto detto prima…: “Il problema di Felix era nello spogliatoio attuale – ha aggiunto Talavera – Se in futuro le cose cambieranno si vedrà. Di sicuro l’Atletico non voleva rimetterci nulla, per questo ha accettato il prestito gratuito con il solo ingaggio a carico del Barcellona, pur di non far deprezzare il cartellino del giocatore che qui non avrebbe più giocato. Lui realizza il suo sogno, l’Atletico ha raggiunto il proprio obiettivo”.