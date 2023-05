Barcellona, Xavi: “Messi? Abbiamo un gran rapporto, dipende tutto da lui”

Non è ancora detta l’ultima parola, anzi. Il ritorno di Lionel Messi al Barcellona potrebbe diventare presto realtà. Ad oggi sarebbe ancora una possibilità condita di speranze e ambizioni, ma tutti in casa Barça chiamano il romantico rientro della pulce. Compreso il tecnico Xavi , che ha speso parole dolci nei confronti del fuoriclasse argentino: “Il trasferimento è nell’aria, ma dipende da molte cose - ha esordito l'ex centrocampista -. Posso solo dire che è un calciatore spettacolare. Intratteniamo una grande amicizia, vediamo se sarà possibile o meno ”.

“Tutto dipende anche dalle sue intenzioni” ha concluso Xavi in conferenza stampa pre Valladolid-Barça. Il tecnico condivise lo spogliatoio con Leo negli ultimi anni di carriera, in quel magico Barcellona da Champions League. Ora, spera di rincontrarlo e farne il punto chiave della squadra che tornerà all’assalto della coppa dalle grandi orecchie. L’operazione rimane comunque estremamente complessa causa problemi finanziari del club, ma sembra ormai certo che Messi si libererà a zero dal Psg. Dunque, l'opzione blaugrana non è utopia, ma vera e propria possibilità.