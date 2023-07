Barcellona, Xavi punge l’Arsenal: “In un test hanno messo intensità da Champions”

Al termine della partita vinta dall'Arsenal contro il suo Barcellona per 5-3, il tecnico dei catalani Xavi si è lamentato per l'intensità dei londinesi nell'arco dei 90' definita "da Champions League". "Questa gara del Soccer Champions Tour non era un test precampionato per l'Arsenal - ha affermato in conferenza stampa Xavi-. Gli inglesi dal punto di vista della condizione stanno meglio di noi e si è visto ma l'intensità messa in campo dai nostri avversari è paragonabile ad una sfida di Champions League. Capisco però che tutti vogliono vincere ma il mio Barcellona dopo il virus che ha colpito molti calciatori era al primo test in questo torneo e tra l'altro avevamo anche diversi elementi out per infortunio" ha concluso Xavi piuttosto stizzito dall'atteggiamento dell'Arsenal.