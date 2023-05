Barcellona, Xavi punta su Raphinha il prossimo anno e frena la cessione

Il tecnico del Barcellona è intervenuto sulle intenzioni del club di cedere Raphinha. Xavi infatti crede nelle qualità del brasiliano e lo vorrebbe con sé ancora per un altro anno almeno. Secondo quanto rivelato da As, l'allenatore avrebbe avuto un incontro con il presidente Laporta ed il prossimo d.s Deco, dove avrebbe esposto le motivazioni per il quale sarebbe necessario mantenere in rosa l'esterno anche per la prossima annata. In primis, per un fattore meramente sportivo. L'ex Leeds ha segnato 12 reti e fornito 12 assist in stagione, sostituendo lo spesso infortunato Ousmane Dembelé. Dunque si è reso utile alla squadra e alla manovra organizzata dall'allenatore, il quale ne vorrebbe fare un punto fermo per il futuro.