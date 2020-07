Bayer Leverkusen-Bayern Monaco Coppa di Germania, dove vedere il match in diretta e streaming

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, si gioca questa sera l’ultimo atto della Coppa di Germania tra le due squadre. Fischio d’inizio alle 20.00 con i campioni bavaresi a caccia del Double. L’Olympiastadion della capitale ospita l’epilogo del torneo che vedrà per la prima volta in assoluto gli spalti vuoti a cusa delle norme di sicurezza per l’emergenza coronavirus. Si tratta della 24a finale per i freschi campioni di Germania che potrebbero alzare nel cielo sopra Berlino la coppa per la ventesima volta nella loro storia e fare il 13° double in assoluto.

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: probabili formazioni

Moduli speculari per le due formazioni che dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1. Da una parte il Bayer Leverkusen con Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Aranguiz; Diaby, Havertz, Bailey; Volland. Dall’altra il Bayern Monaco con Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. I favori del pronostico sono chiaramente tutti per il Bayern Monaco con il tecnico Flick che deve rinunciare solo agli infortunati Tolisso e Martinez. Ha invece recuperato Alcantara ma in mediana andrà il duo Kimmich-Goretzka.

Dove vedere la partita in diretta e streaming

La partita tra Bayer Leverkusen-Bayern Monaco valida per la finale di Coppa di Germania andrà in scena questa sera sabato 4 luglio alle 20.00. La sfida sarà trasmessa in diretta da Sky e potrà essere seguita dagli abbonati anche attraverso Sky Go che permetterà la visione in streaming dell’evento. Sarà possibile vedere la partita tra le due formazioni tedesche anche attraverso dispositivi mobili quali smartphone e tablet oltre che pc e notebook. Non resta che attendere il fischi d’inizio e godersi lo spettacolo

