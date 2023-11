Bayern, Hainer blinda Davies: “E’ un nostro calciatore, spero voglia restare”

Protagonista da anni con la maglia del Bayern Monaco, Alphonso Davies è senza dubbio uno dei migliori esterni bassi in circolazione. Il 23enne canadese, nelle ultime ore è stato accostato con forza al Real Madrid di Florentino Perez, pronto a sborsare oltre 50 milioni di euro per assicurarsi l'esterno della nazionale del Canada per la prossima stagione. Una vera e propria minaccia per il Bayern Monaco che, chiaramente, non intende rinunciare al proprio terzino.