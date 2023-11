Real Madrid, per il futuro sempre più Xabi Alonso: c’è una clausola

Con dieci vittorie e un pareggio in undici partite di Bundesliga alla guida del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso è sempre di più l'allenatore più in rampa di lancio a livello europeo. Accostato più volte alla futura panchina di Bayern Monaco e Real Madrid , sarebbe quello spagnolo il club in pole per tornare ad accogliere l'ex centrocampista in casa propria, dopo averlo già avuto da calciatore per molti anni (nello specifico, dal 2009 al 2014).

Adesso, dopo il primo posto in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, secondo quanto affermato da numerosi media tedeschi, il profilo di Xabi Alonso in formato allenatore avrebbe del tutto convinto la dirigenza del Real Madrid, alla ricerca dell'erede di Carlo Ancelotti per il futuro prossimo. Secondo quanto riportato da Süddeutsche Zeitung, inoltre, ci sarebbe una clausola di rescissione presente sul contratto dell'allenatore spagnolo, attualmente in scadenza nel 2025. Secondo quanto ricostruito, Xabi Alonso potrebbe liberarsi dal club delle Aspirine prima della scadenza del contratto in essere solamente per andare ad allenare il Real Madrid, il Bayern Monaco o il Liverpool, i suoi club più iconici durante la carriera da calciatore. Per farlo, a una delle tre società citate basterà pagare circa 15 milioni di euro. Solo così, Xabi Alonso potrebbe presto diventare il nuovo allenatore dei blancos.