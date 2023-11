Bayern Monaco, brutte notizie per un ex Juventus: il calvario continua

Grave infortunio per il difensore del Bayern Monaco contro il Saarbrücken in DFB Pokal

Il danno oltre la beffa. Il Bayern Monaco di Thomas Tuchel è stato clamorosamente eliminato in DFB Pokal per mano del Saarbrücken, squadra di terza divisione tedesca. Inoltre, l'allenatore tedesco ha perso di nuovo Matthijs deLigt. L'ex difensore della Juventus, infatti, è stato costretto a lasciare il campo dopo appena venticinque minuti per un nuovo problema al ginocchio. Il club tedesco era in ansia, ma dai primi controlli sembra aver tirato un piccolo sospiro di sollievo. L'olandese, stando a quanto riportato dalla Bild, dovrebbe star fermo dalle 4 alle 6 settimane. Il classe 1999 ha giocato soltanto 408 minuti in stagione, a causa di diversi problemi fisici e dell'arrivo dell'ex Napoli Kim Min-jae che gli ha tolto spazio.