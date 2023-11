Bayern Monaco, clamoroso dietrofront su Boateng? La situazione

Oltre all'eliminazione in DFB Pokal, il Bayern Monaco ha perso anche Matthijs de Ligt nella gara contro il Saarbrucken. L'ex difensore della Juventus, infatti, ha riportato un grave problema al ginocchio e le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore. Dai primi controlli, l'olandese dovrebbe rimanere fuori per almeno sei settimane, un problema notevole per Thomas Tuchel che perde un difensore.