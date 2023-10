Bayern Monaco, colloquio con Mazraoui dopo le frasi sulla Palestina

In un momento molto delicato sul piano internazionale a causa dei diversi conflitti (l'ultimo quello tra Israele e Palestina), fanno sempre molto discutere le prese di posizione di gente molto seguita, come i calciatori. In questo caso, in Germania hanno fatto scalpore le parole di Noussair Mazraoui del Bayern Monaco, che - tramite i propri canali social - aveva lanciato diversi messaggi a favore della Palestina. Come riportato dal quotidiano tedesco "Bild", il calciatore è stato richiamato dalla società tedesca.