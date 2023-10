Un deputato tedesco chiede l’espulsione di Mazraoui dal Bayern Monaco

Come raccontato da AS infatti, il calciatore marocchino del Bayern ha pubblicato sul suo Instagram un messaggio di sostegno e l'augurio di una "vittoria per la Palestina"

Un deputato tedesco ha chiesto l'esclusione di Mazraoui dal Bayern Monaco. Come raccontato da AS infatti, il calciatore marocchino del Bayern ha pubblicato sul suo Instagram un messaggio di sostegno e l'augurio di una "vittoria per la Palestina" insieme ad una bandiera del territorio. Un testo che ha creato molto scalpore, suscitando le attenzioni di molti in Germania. Tra tutti, Johannes Steineiger, un deputato tedesco: "Caro Bayern, per favore licenziatelo immediatamente" - le parole del deputato.