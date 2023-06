Affare fatto: ufficiale il passaggio di Guerreiro al Bayern Monaco come parametro zero.

Colpo a costo zero per i campioni di Germania del Bayern Monaco . Annunciato in queste ore Raphael Guerreiro che ha firmato un contratto fino al 2026.

Dopo il comunicato ufficiale dei bavaresi, anche le primissime parole del neo arrivato: "Quando è arrivata la chiamata del Bayern, la mia decisione è stata rapida. È un onore per me poter giocare per questo grande club e ho anche una grande stima di mister Thomas Tuchel che conosco per il periodo trascorso insieme a Dortmund", ha detto Guerreiro con grande entusiasmo.