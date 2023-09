Bayern Monaco, de Ligt è un caso: rilegato in panchina dall’ex Napoli Kim

Non è ancora scattata la scintilla tra Bayern Monaco e Matthjis de Ligt . Il difensore arrivato dalla Juventus è un vero e proprio caso. Non è riuscito ad ambientarsi a Monaco di Baviera, né fisicamente ne tantomeno mentalmente. E con l'arrivo di Kim Min-Jae la situazione non ha fatto altro che peggiorare. Perché l'olandese è ora scivolato nelle gerarchie, piazzandosi al terzo posto dietro Upamecano e il difensore ex Napoli, decisamente preferiti da Thomas Tuchel. Lo stesso allenatore ha parlato di una forma fisica non perfetta: "La sua forma sta migliorando. Ma qui sei al Bayern Monaco e ci sono sempre scelte difficili da fare. Nessuno meriterebbe di restare in panchina, ma bisogna mettere di lato il proprio ego" ha dichiarato l'allenatore .

QUESTIONE DI MINUTI: Una fiducia che comincia a venir meno da entrambe le parti. Perché il difensore ha iniziato malissimo la sua stagione: da titolare contro il Lipsia in Coppa di Germania, poi persa per 3-0. Così ha cominciato a perdere posizioni e minuti, finendo rilegato in panchina dietro il nuovo arrivato Kim. deLigt ha sempre fatto presenza in tutte le partite di Bundesliga giocate dal BayernMonaco, ma subentrando prima per 22 minuti, poi per 9 e infine un solo minuto. Segno che qualcosa non va e che presto potrebbe non trovare più spazio.