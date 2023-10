Bayern Monaco, Dreesen: “Boateng? Sicuri di aver fatto la scelta giusta…”

Nei giorni scorsi il Bayern Monaco ha dichiarato la non intenzione di ingaggiare nuovamente Jerome Boateng . Il difensore, rimasto svincolato, era in prova a Monaco di Baviera a causa dell'emergenza in difesa. Ma i piani alti del club tedesco hanno deciso di no e la conferma arriva dall'amministratore delegato Jan-Christian Dreesen , il quale è convinto di aver fatto la scelta giusta.

BOATENG: "Abbiamo parlato apertamente con lui e senza alcun problema - ha esordito l'a.d. del Bayern ai microfoni del noto quotidiano Bild -. Alla fine della settimana abbiamo preso una decisione diversa da quella che ci aspettavamo e non solo dal punto di vista sportivo, ma tenendo in considerazioni anche altre situazioni. In ogni caso, siamo sicuri di aver preso la decisione giusta per il bene di tutti". Con fermezza e condizioni Jan-Christian Dreesen ha rispedito al mittente la domanda sul perché sia stato rifiutato Jerome Boateng. Leggendo tra le righe, però, è possibile intuire che il riferimento è anche rivolto alle accuse di violenza domestica del calciatore. In ogni caso è sicuro che non tornerà al Bayern Monaco.