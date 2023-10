Jerome Boateng non tornerà al Bayern Monaco, il comunicato del club

Niente Boateng -bis per il Bayern Monaco . Il club Campione di Germania ha deciso questo venerdì di non ingaggiare il difensore, annunciandolo sui propri profili social senza rivelare la vera motivazione. Il tedesco è rimasto svincolato dall'ultima avventura in Francia e, vista l'emergenza in difesa dei bavaresi, aveva fiutato l'opportunità di rientrare in squadra.

ILCOMUNICATO: "Jérôme Boateng non tornerà al Bayern Monaco. L'FC Bayern Monaco ha deciso venerdì, informando il professionista di lunga data del Bayern, di questa difficile decisione. Allo stesso tempo, però, come giocatore merite del club gli è stata offerta l'opportunità di continuare a rimanere in forma al FC Bayern. Quindi potrà continuare ad usufruire delle nostre strutture. Ammettiamo che Jérôme Boateng sembrava in buone condizioni fisiche" ha scritto il club in una nota. La scelta di non reclutarlo in squadra può certamente esser attribuita alle accuse di violenza domestica che perseguitano il difensore dal lontano 2018.