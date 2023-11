Bayern Monaco eliminato dalla DFB Pokal, Muller: “Chiedo scusa ai tifosi”

Momento negativo per il Bayern Monaco di Thomas Tuchel, clamorosamente eliminato dalla Coppa di Germania, ovvero la DFB Pokal, contro il Saarbrucken. Sconfitta totalmente inaspettata per i bavaresi, che salutano dunque con largo anticipo uno degli obiettivi della stagione. Come spesso accade in questi casi, a mettere la faccia su quanto accaduto è stato il capitano del Bayern Monaco, ovvero Thomas Muller. L'icona dei bavaresi, ha parlato di quanto accaduto contro il Saarbrucken e di cosa non è andato per il verso giusto. "Come ho già detto altre volte noi, come squadra, vogliamo sempre vincere, ma quando perdiamo dobbiamo onorare e rispettare il supporto dei nostri tifosi che viaggiano fino a qui durante la settimana e riempiono la tribuna per tifare per noi. L'ho detto ancora ai miei compagni e in futuro questo aspetto migliorerà. La delusione dei tifosi è comprensibile e posso solo scusarmi. Ma in futuro non solo questo cambierà, faremo in modo di ripagarli e farci perdonare" - ha spiegato Thomas Muller, capitano e leggenda del Bayern Monaco. Dal club bavarese, dopo questo inaspettato k.o., ci si attende l'immediato riscatto tra Bundesliga e Champions League.