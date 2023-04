Bayern Monaco-Friburgo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Scendono in campo questa sera Bayern Monaco e Friburgo per la Coppa di Germania. Sfida attesa per le 20:45.

Redazione ITASportPress

Bayern Monaco-Friburgo scenderanno in campo oggi, martedì 4 aprile 2023 alle ore 20:45 per la Coppa di Germania, precisamente per i quarti di finale di DFB-Pokal. Dopo gli impegni di campionato e la sfida al Dortmund, un altro bel match tosto per il neo allenatore dei bavaresi Tuchel.

Bayern Monaco-Friburgo, le ultime Momento intenso per le due squadre che solamente poche ore fa hanno giocato in campionato. Il Bayern Monaco ha battuto il Borussia Dortmund sabato per 4-2 mentre il Friburgo non è andato oltre l'1-1 contro l'Hertha Berlino.

Se in campionato la classifica vede i bavaresi al comando al primo posto e gli ospiti quarti, la sfida di Coppa di Germania rimette tutti sullo stesso piano. Tuchel potrebbe affidarsi ancora a Sané, Musiala e Coman alle spalle di Choupo-Moting ma non è escluso l'impiego di Mané.

Nel Friburgo Doan, Grifo e Gregorithsch proveranno a colpire, con l'italiano andato a segno anche nell'ultimo turno di Bundesliga.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra il Bayern Monaco e il Friburgo sarà trasmessa in diretta tv su Sky e precisamente su Sky Sport Football. Inoltre, l’incontro sarà trasmesso in live streaming, per gli abbonati Sky, su Sky Go. La partita è disponibile anche su NOW TV, al quale ci si può iscrivere pagando un abbonamento mensile o annuale.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Cancelo, Upamecano, de Ligt, Alphonso Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Musiala, Coman; Choupo-Moting. Allenatore: Thomas Tuchel

FRIBURGO (3-4-3): Flekken; Gulde, Schmidt, Ginter, Sildillia, Eggestein, Günter, Höfler; Doan, Grifo, Gregorithsch. Allenatore: Christian Streich