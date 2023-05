Bayern Monaco ha deciso di vendere Mané la prossima estate

Poche certezze, tanti dubbi. Non ha soddisfatto le aspettative Sadio Mané , con il Bayern Monaco che avrebbe deciso di ascoltare offerte per procedere alla cessione la prossima estate. A riportare le intenzioni del club tedesco è 90min , il quale cita le intenzioni di Thomas Tuchel d'accordo sulla cessione del senegalese ed acquisto di un nuovo attaccante, più utile alla causa. Le parti non hanno mai avuto un grandissimo rapporto e questo si poteva intuire già all'approdo dell'ex Liverpool a Monaco di Baviera. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la lite con il compagno Sané, con il comportamento del senegalese reputato ingiustificabile da parte del club.

In ogni caso, alla sua prima stagione in Germania Sadio Mané ha giocato 22 partite e segnato 7 gol con annessi 4 assist. Se consideriamo tutte le competizioni, invece, le presenze ammontano a 35 con le reti che arrivano a toccare quota 12. Da tenere in considerazione anche l'infortunio alla gamba che ha tenuto il senegalese ai box per 105 giorni.