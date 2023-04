Osimhen, il Bayern Monaco insiste ed offre un top player al Napoli

Il club tedesco ci prova ancora, cambiando le carte in tavole. Scambio e conguaglio per Victor Osimhen

Victor Osimhen piace a mezza Europa e se qualcuno si è già ritirato dalla corsa, qualcun altro non ha intenzione di mollare la presa. Parliamo del Bayern Monaco , il quale vede nell'attaccante nigeriano la risoluzione di tutti i problemi. Viste le eccessive richieste economiche del Napoli - 150 milioni di euro - i bavaresi avrebbero pensato ad uno scambio con Sadio Mané. Due piccioni con una fava si direbbe.

A riportarlo è SkySports, il quale enuncia però una gran problematica: il senegalese dovrebbe si lasciare il BayernMonaco al termine della stagione - decisivo il pugno tirato a Sané poche settimane fa - ma l'importante ingaggio lo rende poco appetibile sul mercato. Medesima situazione per il Napoli, che non potrebbe e non vorrebbe pagare un ingaggio di 22 milioni di euro l'anno a Sadio Mané.