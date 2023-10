Bayern Monaco, Hainer: “Kane? Ecco quanto è costato realmente”

ILTRASFERIMENTO: "Quanto ci è costato Kane? Non molto, credo meno di 100 milioni di euro - ha dichiarato il presidente ai microfoni di FAZ -. A meno che non vinciamo questo e quello, quindi in quel caso potremo superare i 100 milioni... Ma escludendo i bonus si, è costato molto meno". Chiaro e conciso Herbert Hainer riguardo il trasferimento di Harry Kane in Germania, per il quale il Bayern Monaco potrebbe esser costretto a sborsare una somma a tre cifre o anche meno di quanto si credeva. Secondo i media più importanti, l'accordo con il Tottenham era di 104 milioni di sterline ma a quanto pare vi sono dei bonus segreti a cui i più non sono a conoscenza.