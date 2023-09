Bayern Monaco, Kane: “Musiala forte, ma un altro compagno mi ha stupito…”

Ambientatosi ormai nella sua nuova squadra, Harry Kane ha parlato dei suoi nuovi compagni. All'attaccante è stato chiesto chi più lo avesse impressionato in allenamento come in partita, la sua risposta non è stata per nulla banale. Quando tutti si aspettavano una citazione al talento del Bayern Monaco Jamal Musiala. l'inglese ha elogiato il compagno Müller.

MÜLLER: "Quello che più mi ha stupito e lasciato a bocca aperta è stato Thomas (Müller, ndr). È un giocatore molto intelligente, più della media di squadra, per questo motivo è davvero incredibile. Magari dall'esterno non si vede o vengono apprezzati poco, ma calciatori del suo calibro sono davvero molto importanti ed un passo avanti a tutti" ha dichiarato Harry Kane ai microfoni di TNTSports. L'attaccante ha poi fatto una menzione sul giovane talento Jamal Musiala: "Anche lui è fantastico. Ho tanto sentito parlare di lui e della sua bravura, confermo. È stato bello osservarlo in allenamento, il modo in cui si muove e come gioca in attacco".