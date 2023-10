Bayern Monaco, Hoeness: “Vi dico quanto è costato Harry Kane…”

Il presidente onorario del club ha parlat del trasferimento, poi della disputa con Kahn: "È stato un grosso errore per me"

Intervenuto ad un'intervista a BR Sonntags-Stammtisch , Uli Hoeness ha commentato alcuni aspetti riguardanti il Bayern Monaco. Come il trasferimento dell'estate, Harry Kane a Monaco di Baviera . Il presidente onorario del club tedesco ha spiegato con precisione come e quanto è realmente costato l'attaccante, parlando anche della complicata trattativa col Tottenham. "Abbiamo speso 95 milioni di euro, solo così siamo riusciti a convincere il Tottenham a cederlo" .

POLEMICA: Successivamente, Hoeness ha alimentato le tensioni con quello che era l'amministratore delegato del club Oliver Kahn. "La nomina di Kahn è stato un grosso errore secondo me. Appena mi sono reso conto che non poteva ricoprire quel ruolo ho cambiato la situazione assieme a Rummenigge". Continuando, poi: "Kahn aveva detto di recente che un amministratore non dovrebbe lavorare per ventiquattr'ore al giorno, al che però ho risposto che dovrebbero essere almeno dodici! La grande domanda è se qualcuno sia disposto a lavorare per ben 12 ore al giorno, sei giorni la settimana, seppur non ce ne sia il reale bisogno".