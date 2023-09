Bayern Monaco, il d.s. Freund: “de Ligt? Periodo difficile per lui…”

Protagonista di un'intervista ai microfoni di Bild , il direttore sportivo del Bayern Monaco , Christoph Freund, ha parlato di una delle situazioni pià scottanti in Baviera: il caso Matthijs de Ligt . Il difensore è in crisi con mister Tuchel, che lo sta sempre più rilegando in panchina. Così il d.s. ha provato a spiegare la situazione.

CRISI DE LIGT: "Matthijs è un giocatore davvero importante per la squadra" ha esordito il d.s. del BayernMonaco, che continuando ha spiegato le intenzioni di Thomas Tuchel. "Abbiamo tre difensori centrali di livello mondiale e presto avremo bisogno dell'aiuto di tutti. Ovviamente la situazione non è facile per lui in questo momento, ne sono consapevole. Ma sono anche convinto che nei prossimi mesi giocherà molte partite e troverà il suo spazio. Noi lo vediamo in allenamento, ci mette impegno e lavoro, dà sempre il massimo".