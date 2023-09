Bayern Monaco, de Ligt: “Non capisco perché Tuchel non mi fa giocare”

Il difensore ha inoltrato la domanda all'allenatore: "Perché non gioco titolare? Non lo so mica io, devi chiedere a Tuchel"

Redazione ITASportPress

È polemica in casa BayernMonaco, dove gli animi non sono proprio pacati negli ultimi giorni. La gestione di Thomas Tuchel non convince infatti i piani alti del club e nemmeno alcuni giocatori, tra i quali Matthijs deLigt. Il difensore si è espresso in conferenza stampa, dove ha inoltrato le domande all'indirizzo dell'allenatore.