Bayern Monaco, il d.s. Freund: “Rinnovo Sané? Dette cose non vere, vi spiego io”

La questione Leroy Sané si infittisce in Germania. Recentemente diverse fonti vicine al BayernMonaco avevano rivelato lo scandalo secondo cui non ci sarebbero ancora stati contatti tra giocatore e club per il rinnovo. Una prospettiva fuori da ogni logica e... falsa. A smentire tutto ci ha pensato il direttore sportivo Christoph Freund, il quale ha chiarito la situazione ai microfoni di SportBILD. "Le notizie secondo cui non ci sarebbero stati colloqui con il calciatore Leroy Sané sul rinnovo di contratto sono del tutto false. Ve lo assicuro. Questo è il miglior Leroy Sané che il Bayern ha avuto finora e non abbiamo dubbi su di lui. Ripeto che è uno dei giocatori su cui vogliamo costruire il futuro della nostra squadra". Di recente si era parlato anche di un possibile rientro in Inghilterra, paese verso il quale il giocatore proverebbe una particolare nostalgia. Per il momento non se ne parla.